Segona ambulància per als partits de futbol

Andorra la VellaLa Creu Roja Andorrana ha adquirit un nou vehicle sanitari gràcies a una subvenció de 30.000 euros de la Federació Andorrana de Futbol (FAF). El vehicle, que té un cost final de 71.000 euros, és una ambulància medicalitzada que donarà cobertura als partits de futbol que se celebrin al Principat, i serà el segon d'aquestes característiques diponible, de manera que es podran celebrar partits de manera simultània en dos camps diferents i que estiguin coberts sanitàriament. Aquesta aportació és un dels punts del conveni renovat al gener entre les dues entitats i que estipula una sèrie de col·laboracions i intercanvis vàlids per als propers tres anys.

En la presentació que ha tingut lloc aquest dilluns al Centre d’entrenament de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), a Santa Coloma, el president de la FAF, Fèlix Àlvarez, ha afirmat que "hi havia una mancança de vehicles d'aquest tipus i aquesta ambulància garantirà encara més la seguretat als camps de futbol del país". Per la seva banda, el director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, ha explicat que el nou vehicle presenta "un nivell superior de primers auxilis" i, en aquest sentit, la voluntat és "donar el màxim de garanties preventives als camps de futbol".

Quim Fenoll, cap de l'àrea operativa de la Creu Roja, ha explicat que l'ambulància compleix la normativa europea, disposa de l'agilitat necessària per fer un transport fins a l'hospital i que, tot i ser medicalitzada, en l'operatiu no hi haurà un metge de manera presencial, sinó tres voluntaris socorristes de la Creu Roja. "En cas de ser necessari, un metge podrà intervenir a distància i, mentrestant, els socorristes estan formats per atendre qualsevol incidència", ha assegurat.

L'acord preveu, a més de la compra d'aquest vehicle, que la federació organitzi i promocioni, en la mesura que sigui possible, partits solidaris a benefici de la Creu Roja Andorrana. Aquesta entitat, per la seva banda, es compromet a fer servei preventiu en tots els partits del campionat de la 1a i 2a divisió de futbol d'Andorra.