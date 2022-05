La segona edició de la Mobile Week de la Seu triplica la participació

Andorra la VellaLa segona edició de la Mobile Week celebrada a la Seu d'Urgell ha tancat portes aquest passat dissabte amb un gran èxit de participació i organització, tal com demostren les 1.530 participacions, tant de manera presencial com en línia, durant els cinc dies d'aquesta iniciativa promoguda per la Mobile Word Capital.

Jordi Fàbrega, vicealcalde de la Seu d'Urgell, manifesta al respecte que "fem una valoració molt positiva d'aquesta segona Mobile Week celebrada a la Seu d'Urgell. A nivell quantitatiu hem gairebé doblat activitats i més que triplicat participants, evidenciant que anem pel bon camí. Però sobretot a nivell qualitatiu, les xerrades, tallers i diferents activitats han estat molt ben valorades per tots els assistents, i tots els ponents tenien un nivell altíssim de coneixements i de poder de comunicació"

Des de l'organització de la Mobile Week la Seu d'Urgell es vol remarcar també la bona recepció de les activitats per part de les escoles i les dirigides als col·lectius més vulnerables o amb major escletxa digital, obtenint una alta participació totes elles. "S'ha complert amb escreix el lema de connectar ciutadania i tecnologia, i el de construir ponts i destruir barreres", afegeix Fàbrega.

Davant de la consolidació d'aquesta iniciativa, el vicealcalde urgellenc afirma que "per part nostra, la Mobile Week ha vingut per quedar-se, i esperem comptar també l'any vinent amb la confiança de Mobile World Capital per tornar a ser una de les seus d'aquest esdeveniment".