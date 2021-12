Segueix l’estat del trànsit d'Andorra a temps real

Andorra la VellaLa previsió de la taula de Mobilitat, que reuneix diferents actors d’Andorra, en relació a l'entrada de vehicles durant aquestes festes es tradueix en xifres rècord que estarien per sobre de les de l'últim any de referència, el 2019. Gairebé 190.000 vehicles, entre Nadal i Reis. És previst que el 70% del trànsit passi per la frontera espanyola i el 30% per la francesa. L’ara.ad posa a disposició dels seus lectors les càmeres que Mobilitat té repartides pel territori, per conèixer a temps real quin és l’estat del trànsit tant a l’entrada com a les carreteres de l’interior del país.

Per consultar abans de baixar de pistes, abans d'entrar al país o abans d'anar al centre. Perquè estar ben informat ajudarà a evitar el col·lapse circulatori d'aquests dies. Cada càmera té el nom del lloc on està posada. La primera, just a sota d'aquestes línies, correspon a la frontera espanyola, i així es van succeïnt, una rera l'altra per la carretera general 1, fins a la frontera francesa del Pas de la Casa. Les últimes corresponen a la carretera general 2, i van des de la Massana i fins Arcalís.