Seixanta pacients es beneficien de la impressora 3D del SAAS en el primer any de funcionament

Escaldes-EngordanyEl laboratori 3D del Servei de Diagnòstic per la Imatge del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha col·laborat en les planificacions de les intervencions quirúrgiques i en els tractaments de 60 pacients en el seu primer any de creació. La incorporació de noves tecnologies com la impressora 3D ajuda a dirigir les actuacions mèdiques a la planificació exhaustiva, personalitzada i multidisciplinària dels diagnòstics i tractaments.

La tecnologia actual d’imatges mèdiques i els avenços en informàtica, permeten la reconstrucció i obtenció d’imatges en tres dimensions, que poden utilitzar-se de diverses maneres per ajudar tant en el diagnòstic com en el tractament de diferents malalties. Els visualitzadors i les impressores 3D permeten reproduir amb gran fidelitat l’anatomia humana i les patologies per fer planificació quirúrgica o fins i tot eines personalitzades especifiques per a cada pacient.

A més, es treballa en el disseny de diversos dispositius per facilitar algunes tècniques, com un marcador per corregir la deformitat geomètrica en RX simples per la selecció de pròtesis en traumatologia, un marcador per guiar procediments intervencionistes per tomografia o un suport per pots de formol en biòpsies prostàtiques, entre d'altres altres.