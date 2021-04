Una seixantena d'infants gaudeixen de les activitats de Pasqua d'Encamp

EncampAl voltant d'una seixantena d'infants, unes 120 famílies, estan gaudint aquests dies de les activitats que el comú d'Encamp organitza amb motiu de les vacances de Pasqua. Segons ha explicat la tècnica de Joventut de la corporació, Cristina Segura, les activitats van adreçades a nens i nenes d'entre 6 i 12 anys i per aquest any s'ha assolit el ple en les inscripcions.

La iniciativa es duu a terme durant dues setmanes tant a Encamp com al Pas de la Casa, i com és habitual, es desenvolupen, en major part, a l'aire lliure. "Estem pràcticament la major part del temps a l'exterior i tenint molta cura de seguir totes les mesures de seguretat i prevenció" per evitar contagis de la Covid-19, ha indicat. En aquest sentit, els infants es divideixen en tres grups i els monitors de cadascun d'ells sempre són els mateixos. Durant l'hora de menjador també dinen separats i, per tant, "seguim totes les mesures al peu de la lletra", ha assenyalat Segura.

Durant la primera setmana d'activitats, que tot just finalitza aquest dijous, els escolars han treballat mitjançant jocs al voltant de la pel·lícula 'Brúixola daurada'. Segura ha posat en relleu que el que s'ha buscat és connectar els més petits amb els animals a través de treballs manuals, jocs de pistes o gimcanes. A més, també s'ha dut a terme una sortida per anar a patinar al Palau de Gel.

La pròxima setmana, del 6 al 9 d'abril, se celebraran les 'Pasquaolimpíades', un esdeveniment que comptarà amb una àmplia programació d'activitats entorn les olimpíades per donar a conèixer els esports minoritaris. En aquest cas, es farà una segona sortida al 360 Xtrem.

Una de les activitats de Pasqua del comú d'Encamp