Una seixantena de joves inicien la seva feina d'informadors turístics al comú d'Andorra la Vella

Andorra la VellaProp d'una seixantena de joves iniciaran aquest dimarts la seva feina al comú d'Andorra la Vella com a informadors de carrer i turístics. D'aquesta manera, tal com ha explicat el conseller de Cultura i Promoció Turística, Miquel Canturrri, els informadors de carrer (45 en total) treballaran en dos torns els mesos de juliol i agost, mentre que els informadors turístics, que fan tasques de suport a l'oficina de turisme (uns onze), desenvoluparan la seva feina tot l'estiu. Els joves han estat rebuts aquest dilluns per Canturri i la cònsol major, Conxita Marsol, que els ha encoratjat a treballar per la parròquia i a gaudir de la feina.

Els informadors de carrer es localitzaran a partir d'aquest dimarts, doncs, en diferents punts de la parròquia, com ara el mostrador que hi ha a la plaça del Poble i que es considera "un bon lloc" per informar els visitants sobre els atractius del centre històric, tal com ha manifestat Canturri. També hi seran a Santa Coloma i al llarg de l'avinguda.

Dos d'aquests joves han explicat als mitjans la seva experiència. Així, Enric Capdevila ha manifestat que fa tres anys que treballa com a eventual i que aquesta feina és la seva manera d'intentar "transmetre al turista" el seu coneixement, ja que ha estudiat història. Considera que la tasca que fan és "molt important perquè molt turista ve sense planificació" i des de l'oficina de turisme se'l pot orientar cap a tot el que "té per visitar a Andorra". Al seu torn, Òscar Pichel ha explicat que aquest ja és el quart any que treballa com a eventual d'estiu i que ho fa perquè és una feina en la que "s'ho passa bé, aprèn, practica llengües". "Crec que no es pot demanar més d'una feina", ha conclòs. Assenyala que "les claus" rauen en "servir de punt de referència" per al turista i "donar consells que estiguin a la teva mà", en definitiva, ser "un punt de confort" per als visitants, que vegin que els reben "la gent del país amb un somriure" i que saben respondre a les seves demandes.

El comú d'Andorra la Vella contracta enguany 162 treballadors repartits en els diferents serveis, la majoria dels quals ho fan com a informadors turístics o com a monitors de lleure, ja sigui als casals d'infants o bé per donar resposta a l'àmplia oferta d'activitats esportives que s'ofereixen a l'estiu. El cost de les contractacions d'informadors turístics d'estiu és d'uns 70.000 euros, i en total, el comú destina prop de 250.000 euros per sufragar els salaris del personal eventual de la campanya d'estiu.