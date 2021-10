Una seixantena de persones participen en el 'Job Meeting' per trobar feina

AixovallUna seixantena de persones s'han apropat aquest dijous al Centre de Formació Professional d'Aixovall per participar en el 'Job Meeting', una jornada organitzada pel Servei d'Ocupació que té com a objectiu posar en contacte treballadors i empreses de diferents sectors que cerquen personal de cara a la temporada d'hivern. El secretari d'Estat d'Economia, Èric Bartolomé, ha destacat que iniciatives d'aquesta mena són "importantíssimes", ja que esdevé una manera perquè "interactuïn dos agents principals de l'àmbit laboral com són les empreses que busquen treballadors i les persones inscrites en el Servei d'Ocupació", però també perquè "venim d'un període postpandèmic que ha tingut un impacte en el nombre de persones inscrites al servei" i, per tant, "aquesta és la millor manera d'intentar donar-los sortida".

Bartolomé ha confessat que "tots els indicadors fan preveure que aquesta temporada d'hivern pot ser molt bona" i, aquest fet, "genera la necessitat de cobrir llocs de treball per part de totes les empreses implicades en el món de la neu i del turisme en general". Malgrat que en un inici es demanava als interessats el requisit d'estar inscrits al Servei d'Ocupació, el secretari d'Estat ha posat en relleu que també han aparegut persones no inscrites, per la qual cosa es tracta d'un acte que s'ha obert a tot aquell que s'ha presentat.

A banda dels sectors vinculats pròpiament a la neu, també hi han pres part d'altres com grans magatzems, cadenes de perfumeries o empreses de transports. Després que cadascun dels representants de les empreses fes una presentació davant els interessats, posteriorment s'ha produït un primer contacte entre empresa i treballador, què és "més personal i directe", i que ha servit per veure si el currículum i el perfil de la persona s'adapta al lloc de treball. Aquest contacte, per tant, "pot desembocar ràpidament en tancar un acord i planificar una incorporació a curt o mitjà termini", ha afegit Bartolomé.

Per la seva banda, la responsable d'Ski Andorra, Montse Guerrero, ha explicat que les estacions, a nivell de recursos humans i de personal, preveuen aproximadament el mateix que la temporada 2019-2020, quan es va requerir l'arribada d'entre 2.000 i 2.300 temporers. "Ara estan acabant de fer les seves plantilles, de trucar els repetidors d'altres anys i d'anar agafant gent del país", per la qual cosa, jornades com el 'Job Meeting' són "una ocasió per entrevistar la gent que està buscant feina i, sobretot, tenir un diàleg directe amb els dominis".