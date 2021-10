Una selecció creada a foc lent

Andorra la VellaLa Selecció de rugbi XV d'Andorra ja és una realitat. El passat dissabte 18 de setembre, el combinat nacional es va estrenar amb un partit amistós davant Còrsega, i a més a més ho va fer amb triomf (17-31). La història d'aquest partit, d'aquesta nova etapa que obre el rugbi femení, però no és fruit d'un dia ni de dos, sinó que respon a un projecte treballat amb silenci durant els dos darrers lustres i gràcies a un instrument clau: l'escola de rugbi.

Recentment, el director de l'escola, Phillippe Berdaguer, manifestava que "el 60% de les jugadores que han integrat l'equip nacional han estat formades a l'escola de rugbi". Aquest també és un fet rellevant per al director tècnic de la Federació de Rugbi i seleccionador femení, Dani Raya, que recorda que "fa uns quatre anys vam decidir fer un gir a l'escola, es van canviar molts educadors i d'aquella aposta ara en comencem a veure els resultats". Les paraules de Raya i Berdaguer venen refrendades per la mitjana d'edat de les seleccionades: 21 anys.

Una de les integrants de l'expedició, Nàdia Olm, repassa les sensacions viscudes. "Va ser molt xulo! Un dia de moltes emocions. I a més a més vam complir els objectius de representar el país i poder guanyar" recordava Olm. Quan al desenvolupament del partit la jugadora explica que "al principi teníem molts nervis. Hi havia molta gent mirant... no vam fer el millor rugbi, però a la segona part vam saber controlar la situació i ens vam poder imposar". La selecció està, en gran part, formada per jugadores del VPC, fet que Olm valora amb "punts positius i negatius. La competitivitat és més complicada d'entendre quan venen les noies de fora, però també estem molt ben compenetrades i ens coneixem molt". La selecció es presentarà en societat el proper 30 d'octubre que fa que "Poder jugar davant de la teva gent dona més ganes encara!" per a la jugadora.

Fins a tres jugadores van caure de la convocatòria a darrera hora per lesió. Una d'elles és la Carla Micas, que es va fracturar el metacarpià de la mà dreta. "Va ser molt dur no poder estar a la primera expedició per una lesió de només tres dies abans" recorda Micas que afegeix que per al rugbi del país "és quelcom cosa molt bo, que estàvem esperant des de feia temps. Jo estava nostàlgica, perquè hi volia ser". Micas, que prové d'una de les altres pedreres del rugbi nacional, el Lycée Comte de Foix, explica que "el fet que hi hagi la selecció farà que totes pugem el nivell per tal de poder estar en les convocatòries. Estic segura que serà una temporada molt positiva!".

La base de la selecció

Comptar amb un equip com el VPC, que es troba a la categoria catalana més alta de Rugbi, afavoreix la selecció, ja que la retroalimentació entre ambdues entitats és bàsica. No en va, de les 24 jugadores que van formar la primera convocatòria del combinat nacional, 17 integraven i només set jugadores provenien de fora. Dues del Rugby Club Jacou Montpellier Nord, dues de l'Stade Toulousian, Dues del Corse XV Les Ponettes i una de l'INEFC Lleida.

I aquí, les jugadores que van fer història: Gabriela Anca, Mariona Barcons, Tania Barbosa Rouge, Alba Castillo Pérez, Chiara Cerqueda, Isis Espuga, Anna Maria Prieto, Mireia Galiano, Maria Garcia, Virginia Graell, Eika Maldonado, Anna Prieto, Kenza Mimoun, Cristina Modesto, Lea Mora, Alba Moran, Nàdia Olm, Celia Palumbo, Noèlia Paüls, Elisabeth Redondo, Tania Sofia Ribeiro. Noa Sànchez, Zoe Sànchez i Xènia Torres.