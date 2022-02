La selecció femenina de futbol torna a jugar a Andorra quasi quatre anys després

Andorra la VellaLa selecció nacional de futbol femení tornarà a jugar a Andorra gairebé quatre anys després, d'ençà d'aquell Andorra 0 - Luxemburg 2 que es va jugar un 11 de novembre del 2018 a l'Estadi Comunal. En aquesta ocasió, contra Gibraltar. Moltes coses han canviat en el futbol femení en aquests tres anys i mig que han passat. Algunes jugadores repetiran l'experiència com és el cas de la davantera Maria Ruzafa, primera andorrana en jugar a Itàlia, o la portera Maria Cardoso, que ja van formar part d'aquella convocatòria. En canvi, qui s'estrenarà davant de la seva afició és la davantera del Villarreal i buc insígnia del combinat nacional, Tere Morató.

"Tinc molta il·lusió i moltes ganes perquè és la primera vegada que podré jugar aquí. Estem preparades i tenim moltes ganes de saltar al camp" ha dit la davantera que ja va ser decisiva en la victòria de fa uns mesos a Liechtenstein, on va anotar tres dels quatre gols en el 2-4 final. També s'estrenarà amb la selecció absoluta és l'atacant Zoe Montero, autora del gol que va donar el triomf a Andorra davant de Moldàvia en el pre Europeu sub19. "Després de la sub19, tenia moltes ganes de poder debutar amb l'absoluta" ha dit la jugadora del Levante las Planas i ha afegit que "espero poder tornar a viure una victòria". Al fet de compartir vestidor amb Morató o Ruzafa, ha dit que "és un orgull poder compartir equip amb elles".

En el mateix sentit s'ha manifestat el seleccionador nacional, José Martín, qui ja estava en el càrrec en el 2018, que ha comentat que "sempre és especial representar el teu país i per a nosaltres serà un moment molt especial". A més a més, la selecció arriba en un bon moment després dels resultats davant Liechtenstein i en el preu Europeu sub 19 i no hi ha baixes per lesió. Martín ha destacat que "tenim l'equip al complet, amb totes les jugadores disponibles. I hem pogut comptar amb les quatre jugadores que estan fora del país com són la Tere Morató, la Maria Ruzafa, la Maria Moles i la Zoe Montero". Sobre el partit, ha indicat que l'objectiu és "seguir sumant experiències" i ha afegit que "serem fidels al nostre estil, un equip de transicions ràpides i és el que proposarem al camp".

Un amistós exòtic

Aquest no és l'únic encontre que jugarà la selecció nacional en aquesta aturada de seleccions. En els propers dies, l'equip es desplaçarà fins a Estrasburg on el 22 de febrer disputarà un partit amistós contra la selecció de Tahití. "És un partit especial, perquè serà la primera vegada que jugarem contra un equip de la Polinèsia" ha dit Martín i ha afegit que "sabem que és un conjunt físic, però que acaba de crear-se. Serà molt maco viure-ho".

La convocatòria per afrontar aquests dos partits la conformen les porteres Maria Cardoso i Luna Marcet; les defenses Maria Moles, Marta Blasco, Lia Gil, Paula da Silva i Laura Borja; les migcampistes Míriam Tizón, Marina Fernàndez, Laia Solé, Maria da Cruz, Sònia Carrancà i Laia Sin; i les davanteres Erica Gonçalves, Maria Ruzafa, Tere Moratí, Zoe Montero i Ariana Gonçalves.