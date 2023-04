"Sembla el lliurament a domicili de la compra del River"

Andorra la VellaCarine Montaner ha protagonitzat una polèmica després d’haver-se rigut de la policia a través d’un comentari a Twitter. Concretament, la líder d’Andorra Endavant va comentar la fotografia d’un policia que traslladava el vot judicial des de la Batllia al comú de la Massana a primera hora del matí. Montaner va escriure que l’escena semblava “el lliurament a domicili de la compra del River”. Les caixes on es traslladava el vot eren reciclades, com per exemple de folis de l’empresa Carlin, i estaven tancades amb cinta americana. El comentari de la consellera va ser aplaudir per altra gent, entre els quals es trobava Ferrariman.

El director adjunt de la policia, Bruno Lasne, ha contestat a Carine Montaner i li ha demanat “respecte” per al cos i per a la gent que hi treballa. Ha recordat que la policia vetlla per “la seguretat ciutadana, així com garantir els drets i llibertats de les persones”.