"Sempre hem tingut la sensació que s'ofereix poc oci alternatiu als joves i volíem donar-los més opcions"

Andorra la VellaLa 29a edició del Saló de la Infància i la Joventut d'Andorra torna després de quatre anys d'aturada provocada per la pandèmia. Des del 26 de desembre i fins aquest diumenge, el Complex Esportiu d'Encamp oferirà una gran oferta d'activitats i sorpreses per a infants i joves. A partir del 31 de desembre i fins al 5 de gener, serà el Centre Esportiu del Pas de la Casa qui es convertirà en l'epicentre de la diversió i l'aprenentatge. En parlem amb Àlvaro Rodríguez i Nelson Damas: organitzadors del saló i tècnics de Joventut al Departament d'Esports, Infància i Joventut del Comú d'Encamp.

Quina valoració fan d'aquests primers dies del saló a Encamp?

A.R.) A escala d'organització estem molt contents. Feia quatre anys que no fèiem el Saló de la infància com a tal. Ara l'hem reestructurat, li hem donat una volta i hem apostat per espectacles que estan donant una resposta molt 'xula'.

N.D.) De fet, els espectacles que estem programant estan a una categoria superior de tot allò que havíem fet fins ara. I estem notant un creixement de públic ara que les coses s'estan fent bé.

Enguany l'esdeveniment s'anomena 'Saló de la infància i la joventut', com volent destacar que el saló també està preparat per acollir a aquesta segona franja d'edat.

A.R.) És una de les reestructuracions que hem fet des del departament de joventut. De fet, sempre hem tingut la sensació que s'ofereix poc oci alternatiu als joves, i volíem donar opcions a una franja d'edat una mica més alta.

N.D.) Jo crec que tot es redueix en voler anar una mica més enllà pel que fa a l'oferta d'activitats. Realment els joves també podien venir els altres anys, però no tenien tantes ofertes del seu interès. Ara potser hem apostat per activitats més virtuals i cap a un tipus d'espectacle com el que vam poder veure aquest dijous, que va ser espectacular. També estem veient que estan funcionant molt bé els jocs de rol i de taula.

Van comentar durant la seva presentació que el saló d'enguany s'havia concebut per a funcionar com un après ski familiar. Per a donar una opció de tarda a les famílies i als turistes que havien pujat a pistes durant el matí...

A.R.) La veritat és que, des del primer dia, ja vam notar que van venir a visitar-nos bastants turistes. I mira que era el dia de Sant Esteve i se suposa que la gent s'entaula amb les famílies! Estem satisfets i penso que, en part, és per la subvenció que ens ha atorgat el ministeri de Turisme.

De fet, enguany s'ha duplicat el pressupost que hi ha destinat el comú. Quines millores s'han aplicat respecte edicions passades?

N.D.) Com a organitzadors no tenim gaire clar si s'ha duplicat o no. Nosaltres allò que hem intentat fer ha estat buscar subvencions i gestionar el pressupost de la millora manera possible. Hem fet una gran aposta per una decoració de sala impactant. De fet, ens hem trobat amb gent del poble que ens ha dit que, a l'hora d'entrar, gairebé ni han reconegut la mateixa sala del Complex Esportiu. I sobretot hem fet una gran aposta pels espectacles. Esperem que al Pas de la Casa tingui el mateix èxit.

Quin tipus d'activitats han cridat més l'atenció als joves fins al moment?

A.R.)Jo crec que la resposta és positiva amb tot. Tenim els jocs tradicionals de la PlayStation, però també hem volgut fer un pas més enllà i apropar activitats que, potser, no són tan conegudes. A la zona digital, per exemple, tenim de sis o set ulleres virtuals. També tenim una pantalla gran molt atractiva per jugar al 'Just Dance' o al 'Mario Bros', simuladors amb ulleres virtuals... I, jo crec, que l'activitat estrella és una plataforma unidireccional on estàs lligat i, de cop, entres en un món amb tres dimensions que pots explorar. L'atmosfera és increïble.

Qui i de quina manera s'han escollit les activitats?

N.D.) Ho hem fet nosaltres que, de fet, ja treballem al departament de Joventut i tenim aquest contacte directe amb els joves. Penso que tenim la capacitat de reconèixer què volen i què busquen. Hem buscat tallers, hem fet una feina interna de recerca i, sobretot hem intentat innovar.

A.R.) A més, nosaltres, a part de ser coneixedors d'allò que els interessa també hem estat joves i hem conegut de prop altres salons de la infància potents. També estem fent enquestes a les famílies i als joves per fer-ne una valoració i poder estudiar què funciona i què falla. Aquest any teníem molt clar que havíem de renovar-nos però alhora tornar a l'essència.

Amb quina xifra d'assistents els agradaria tancar el saló d'enguany?

N.D.) No tenim números exactes, però sabem que s'està complint bastant el pronòstic d'allò que ens havíem plantejat. Estem al voltant de 500 i 600 assistents per dia, sense comptar les famílies que venen a acompanyar els joves. De fet, només tenim en compte infants i joves.

A.R.) Aquest dijous, per exemple, ja s'havien omplert 480 butaques vint minuts abans de començar l'espectacle 'Around the world' i també es van repartir 500 talls de coca. Hi havia quasi 800 persones! Amb aquestes xifres fem una valoració molt positiva d'aquest inici d'edició del saló i, la perspectiva, és que continuï funcionant així de bé a Encamp. Al Pas de la Casa potser serà més complicat pel tema de l'accés, però la previsió també és que hi hagi més gent que els anys anteriors.

Tenen alguna idea per a futures edicions del saló?

N.D.) Just ara estàvem fent reunió per donar una volta a l'edició de l'any vinent per a posar-nos a treballar com més aviat millor, ja que, a mesura que passen els mesos, tot es complica i les contractacions són més cares. Per tant, començarem a fer recerca de noves propostes.

A.R.) Ens fa molta il·lusió veure la resposta i el resultat final després d'haver treballat mesos. Ara estem en calent, però quan tanquem l'edició al Pas de la Casa tornarem a arrencar des de zero per a programar un nou saló amb el màxim de temps possible. De moment, tenim molt clar que volem innovar encara més.