Senyalitzen una línia de 800 metres de l'Alt Pirineu per fer els cables més visibles i evitar que els ocells hi xoquin

RialpAquest dilluns s'ha senyalitzat una línia al municipi de Rialp (Pallars Sobirà) dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu per reduir el risc de col·lisió, en el marc del projecte de conservació del gall fer que lidera Paisatges Vius. Endesa ha col·laborat en la instal·lació de gairebé un centenar de dispositius en un tram de 800 metres de línia de mitjana tensió, uns treballs que es fan amb l'ajuda d'un dron. Es tracta d'uns elements giratoris i reflectants que es col·loquen cada 7 o 8 metres de línia per fer els cables més visibles i evitar que els ocells, i en concret el gall fer, hi puguin impactar. La població de gall fer dels Pirineus va registrar des de 2005 fins a 2015 una davallada molt significativa: de 150 mascles a 120.

El projecte de senyalització està cofinançat per Territori i la Fundación Biodiversidad, i compta amb la col·laboració de l'estació de Port Ainé, així com de la companyia elèctrica. Per fer-ho possible, Endesa ha realitzat un descàrrec, que ha deixat la línia sense tensió i diversos particulars i empreses sense servei, per fer possible la instal·lació d'aquests elements. Ha afectat, concretament, al Port Ainé i a dos reemissors de televisió situats al Pic de l'Orri.

El desembre passat Endesa ja va col·laborar amb la senyalització de 150 metres d'una altra línia al municipi de Llavorsí, a la comarca del Pallars Sobirà i està previst facilitar la senyalització d'un quilòmetre més de la línia de Rialp més endavant. Aquesta actuació s'emmarca en el programa de protecció de la biodiversitat de la companyia, que impulsa diverses col·laboracions per preservar l'avifauna a Catalunya.