'El Senyor dels Anells' disponible en català a HBO Max

Andorra la VellaLa plataforma de streaming HBO Max ha incorporat el doblatge al català a la trilogia d'El Senyor dels Anells, gràcies a un acord amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). Aquest acord permetrà que els mesos vinents s'incorporin més de 200 títols doblats o subtitulats al català a la plataforma.

A més de 'El Senyor dels Anells', altres pel·lícules i sèries com Harry Potter, Jack Ryan i The Boys també estan disponibles en català a HBO Max. Aquest acord és una mostra més del compromís de les plataformes de streaming amb la diversitat lingüística i cultural, i de la importància del doblatge i els subtítols en la difusió de la cultura en diferents idiomes.

Una obra única

Per qui no l'hagi vist, 'El Senyor dels Anells' és una novel·la de fantasia èpica escrita pel filòleg i escriptor britànic J. R. R. Tolkien. La història es desenvolupa en la Tercera Edat del Sol de la Terra Mitjana, un lloc fictici poblat per homes i altres races antropomòrfiques, com els hobbits, els elfs o els enans, així com per moltes altres criatures reals i fantàstiques.

La trilogia segueix les aventures de Frodo Bolson, un hobbit que ha de portar l'Anell Únic a la Muntanya del Destí per destruir-lo i evitar que caigui en mans del malvat Sauron, que vol utilitzar-lo per conquerir la Terra Mitjana.

Frodo està acompanyat per altres personatges com Sam, Merry, Pippin, Aragorn, Legolas, Gimli i Gandalf, entre d'altres, que l'ajuden en la seva perillosa missió. La trilogia és una obra mestra de la literatura fantàstica i ha estat adaptada a diferents formats, com pel·lícules, sèries i videojocs.