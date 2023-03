El Servei d'Atenció Domiciliària va atendre durant el 2022 un total de 219 persones

Andorra la VellaEl Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) va atendre al llarg de l'any passat un total de 219 persones, una cinquantena menys que el 2021, quan la xifra d'atencions, segons va fer constar en el seu moment la ministra d'Afers Socials, Judith Pallarés, en una resposta parlamentària, va ser de 268. Cal destacar que el perfil majoritari entre aquests usuaris és una persona de més de 85 anys amb un grau de dependència de 2 sobre 3. Es tracta, en molts dels casos, de persones que viuen soles i/o de les quals la família no se'n pot fer càrrec; persones que estan en un procés de final de vida i que volen seguir vivint al seu domicili o persones que per la seva edat necessiten suport per continuar vivint a casa seva. Des del servei també es presta ajuda als cuidadors principals per a l'atenció diària dels seus familiars.

Per parròquies, cal destacar que 73 de les persones ateses eren d'Andorra la Vella; 52 d'Escaldes-Engordany; 30 de Sant Julià de Lòria; 23 de la Massana, la mateixa xifra que d'Encamp; onze d'Ordino i set de Canillo.

Cal recordar que entre les tasques principals que duen a terme les treballadores del SAD hi ha el suport a la higiene i la cura personal; ajuda física-motriu per a accions com aixecar-se, enllitar-se o caminar; cura i control de l'alimentació; supervisió de la presa de medicaments; suport en hàbits de la vida diària com l'alimentació, l'organització de la llar, etcètera; orientació i suport de les persones cuidadores i també fer incidència en la socialització, tenint en compte el fet que moltes de les persones ateses viuen soles.

Cal recordar que va ser el 2017 quan el Govern va assumir el servei, que fins llavors depenia dels diferents comuns, en aplicació de la llei de serveis socials i sociosanitaris, que va determinar que la competència corresponia a l'executiu.