El servei de Teleatenció Domiciliària de la Creu Roja va tenir 212 usuaris durant el 2010

Un total de 212 usuaris van fer ús del servei de Teleatenció Domiciliària (TAD) que ofereix la Creu Roja per a les persones amb algun tipus de dependència. Aquest servei consisteix en què els beneficiaris disposin d'un dispositiu per poder demanar ajuda en cas d'emergència, i compta amb una visita mensual per part dels voluntaris de la Creu Roja, i una trucada setmanal. La gran majoria dels usuaris d'aquest servei es troben entre els 81 i els 90 anys, amb el 59% de les persones. La parròquia on més persones fan ús del TAD és Andorra la Vella, amb 85 usuaris, i en canvi a Canillo no n'hi ha cap.

Durant el 2010 el Servei de Teleatenció Domiciliària va atendre un total de 212 persones amb algun tipus de dependència. D'aquestes, 85 són d'Andorra la Vella, 39 d'Escaldes-Engordany, 33 de Sant Julià de Lòria, 26 d'Encamp, 16 de la Massana, 11 d'Ordino, i a Canillo encara no n'hi ha cap.

Aquest servei s'ofereix a totes aquelles persones amb algun tipus de dependència que volen continuar sent autònomes. Età especialment adreçat a les persones grans que viuen soles o passen hores soles, a malalts o convalescents en períodes de recuperació o rehabilitació, o a dones amb embarassos complicats.

La majoria dels usuaris són persones grans d'entre 81 i 90 anys, el 59%. Les següents franges d'edat més comunes són entre 71 i 80 anys, amb el 22%, amb més de 91 anys, el 15%, i de fins a 70 anys, el 4%. Pel que fa al gènere, la majoria de beneficiaris del TAD són dones, 170, i la resta, 42, són homes.

Aquest servei ha evolucionat a l'alça respecte a l'any anterior, passant dels 185 usuaris el 2009 a 212 durant el 2010. A més, la valoració que se'n fa des de la Creu Roja és satisfactòria.

A banda del dispositiu d'emergència que es facilita a totes les persones, els voluntaris fan una trucada setmanal a cadascuna per saber si tot funciona correctament o si tenen alguna necessitat extraordinària. A més, un cop al mes visiten els usuaris per comprovar el funcionament del dispositiu, detectar possibles necessitats i fer de vincle amb la societat. I per les festes de Nadal, els voluntaris visiten tots els usuaris i els porten un petit obsequi.

A la Creu Roja Andorrana, a més, hi fan estades els alumnes de primer curs del Cicle Formatiu Sanitari i Social del Centre d'Ensenyament Professional d'Aixovall. Amb aquest motiu van visitar a tots els usuaris del TAD i van realitzar una enquesta de satisfacció.