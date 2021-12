El servei de Tràmits, amb cita prèvia obligatòria durant els propers 15 dies

Escaldes-EngordanyLa necessitat de demanar cita prèvia per fer un tràmit al Govern es torna a instaurar. D'aquesta manera, els ciutadans que vulgui fer qualsevol tipus de tramitació de manera presencial a l'administració central hauran de trucar al 150 o connectar-se a la pàgina web tramits.ad per demanar aquesta cita. Tal com ha comentat el ministre portaveu, Eric Jover, aquesta mesura s'instaura, de moment, per quinze dies, ateses les noves mesures sanitàries i per evitar l'increment de contagis. Jover ha aprofitat per recordar que la setmana que ve aquest servei farà jornada intensiva i, per tant, obrirà de les vuit del matí a dos quarts de tres de la tarda.