Amb què acompanyaries una sessió de cinema? Segur que has pensat en les crispetes i no vas equivocat. Des de fa molts anys que el consum de les crispetes (que no deixa de ser blat inflat) va associat amb el cinema. I en sabeu el motiu? Tot apunta que va ser amb el sorgiment del cinema sonor, a finals dels anys vint del segle passat. En aquell es va disparar el consum de pel·lícules i la gent anava molt al cinema, ja que era una activitat d'oci apta per a les butxaques de la classe mitjana. Això junt amb el fet que el preu del blat era baix, la gent ja disposava d'un producte barat per matar la gana per afrontar una sessió llarga de cinema.

Han passat molts anys des d'aleshores i les crispetes continuen acompanyant-nos a l'hora de veure una pel·lícula, però Pyrénées Andorra fa un pas més enllà. Els grans magatzems et convida, a partir d'avui, a tenir una experiència gurmet tot fent una sessió maratoniana de cinema amb les crispetes Popit.

Varitetat de crispetes Popit

Les crispetes Popit les trobaràs en difrents sabors, com ara, pinya colada, maracuyà, taronja, canela amb crema, menta, prèssec, xocolata i fruita variada. Sabors nous en un món en què només coneixiem les crispetes ensucrades, salades o de mantega.

DEGUSTACIÓ CRISPETES POPIT

Si tens curiositat per conèixer en primera persona a les crispetes Popit, avui divendres 21 d'octubre de 17:00 a 20:30 i demà dissabte 22 d'octubre de 10:00 a 14:00, a la planta baixa de Pyrénées Andorra, podràs degustar-les amb maridatge inclòs. Una oportunitat per tastar totes les varietats que tindràs al teu abast per després comprar la que més t'agrada. No deixis escapar l'oportunitat de compartir una sessió de cinema gurmet amb les crispetes Popit.