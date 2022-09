Set punts de recollida al Cleanup Andorra

Andorra la VellaEl 24 de setembre se celebra la segona edició del Cleanup Andorra, una iniciativa mundial de recollida de brossa que té com a finalitat conscienciar la població de la importància de mantenir l'entorn net. La iniciativa està organitzada per Rastre Zero, CityXerpa, Andorra Sostenible i Carnet Jove Andorra i tindrà lloc en set punts de recollida arreu del país.

Així, hi haurà punts de recollida de deixalles a les Pardines i el llac d'Engolasters, els cortals d'Encamp, els de Sispony, el coll d'Ordino, a la cota 1.600 de la Rabassa, al Pas de la Casa i al mirador Andorra la Vella. Des de l'organització recorden que la participació en aquesta iniciativa està oberta a tothom omplint el formulari al web www.cleanupandorra.com

Es recomana que les persones que participin en la jornada que portin roba còmoda, calçat adequat per caminar, una cantimplora, guants de protecció i una bossa per a la recollida.

Una vegada finalitzada la jornada, des de l'organització i amb la col·laboració del comú pertinent a cada zona, es traslladarà la brossa recollida a les deixalleries.