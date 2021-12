Set quilòmetres de cua per entrar al país

Sant Julià de LòriaLa setmana comença amb quilòmetres de cua per entrar al país des de Catalunya. Concretament, tant des del servei de Trànsit de la Generalitat com des de Mobilitat han difós, via xarxes socials, que a les 13h d'aquest dilluns s'ha generat una cua de set quilòmetres a l'N-145 per accedir al Principat. Aturades de set quilòmetres a les Valls de Valira. Des de Mobilitat afegeixen que, un cop dins el país, també hi ha trànsit dens a la carretera general 1, al centre de Sant Julià de Lòria.

