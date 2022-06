Una setmana farcida d'activitats per a celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient

Andorra la VellaEl ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, juntament amb Andorra Sostenible, ha organitzat un seguit d'activitats que es desenvoluparan al llarg de la setmana per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient que se celebra aquest diumenge 5 de juny. El lema d'enguany marcat per l'ONU és 'Una sola Terra', un eslògan carregat de simbolisme perquè va ser el mateix que es va utilitzar en la Conferència d'Estocolm del 1972 i que es recupera cinquanta anys després.

Així, s'han organitzat un seguit d'activitats per promoure els hàbits sostenibles i conscienciar a la ciutadania de la importància de cuidar el planeta i tot l'entorn natural que l'envolta. D'aquesta manera, el Govern se suma un any més a la celebració del dia mundial amb la Setmana del Medi Ambient, que tindrà lloc del 5 al 13 de juny. La setmana arrencarà el dimarts 7 de juny amb la presentació de la campanya de comunicació d'Economia Circular que ha impulsat el ministeri per fer difusió i donar a conèixer totes les novetats i el canvi de model que impulsa la nova eina legislativa.

El dimecres 8 es presentarà, conjuntament amb l'Andorra Esports Clúster, la nova guia didàctica que explica de forma planera i entenedora el Reglament de grans esdeveniments en el medi natural perquè el sector li sigui de fàcil aplicació. El text, que es va presentar el passat octubre, estableix que qualsevol esdeveniment que aplegui més de 300 persones, comptant assistents i organitzadors, que se celebri al medi natural haurà de complir unes condicions específiques per minimitzar i corregir qualsevol impacte sobre l'entorn. El reglament desenvolupa la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge i té impacte per aquells grans actes de caire esportiu, festiu, cultural o de qualsevol altre que es desenvolupi en el medi natural i que el puguin afectar.

Juntament amb el comú d'Escaldes-Engordany el dijous es durà a terme l'entrega de premis del concurs d'iniciatives ambientals 2021-2022 que reconeixerà i donarà visibilitat als projectes i accions que es duen a terme al país en matèria ambiental. El divendres 10 es donarà a conèixer els guanyadors del concurs de fotografia de l'aigua i el dilluns 13 se celebrarà el fòrum d'Escoles Verdes.

El dissabte 11 de juny s'ha reservat per impulsar la Festa del Medi Ambient que aplegarà un conjunt d'actes al Prat del Roure. A més, durant tota la setmana, es distribuiran embuts per reciclar oli usat a les escoles verdes del país. Més enllà dels centres educatius, tothom que vulgui podrà anar a buscar a les oficines d'Andorra Sostenible petits contenidors per poder reciclar cartó/paper i envasos a casa, en oficines o en qualsevol altre espai.