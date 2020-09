Una setmana per fomentar la pràctica esportiva a través de les xarxes socials

La popular cursa de l'esport per a tothom s'ha traslladat a la Setmana de l'esport per a tothom, a causa de la situació generada per la Covid-19, que serà entre el 5 i l'11 d'octubre. Així ho han anunciat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz, aquest dijous durant la presentació de l'esdeveniment, que vol respectar i promoure les mesures preventives i evitar concentracions. Per tant, tal com ha explicat Riva, els tres formats de cursa es veuen substituïts "per una setmana de pràctica esportiva per tal que tots ens puguem sentir interpel·lats". Així, el format d'aquesta edició "més plural", que té com a objectiu fomentar i promoure la pràctica de l'esport entre la població, serà a través de les xarxes socials, ha comentat Riva, qui ha afegit que aquesta edició segueix comptant amb la col·laboració d'illa Carlemany. Des del Govern es pretén que al llarg d'aquests set dies, les xarxes s'omplin amb imatges de gent practicant esport sota les etiquetes #esportperatothom i #mouteambseguretat.

L'edició també compta amb una samarreta pròpia amb els tres colors de la bandera tricolor: blau, groc i vermell. En aquest sentit, Ruiz ha explicat que en un principi, cada color de samarreta anava destinat a una cursa i que l'objectiu era que es pogués veure la bandera del Principat. Tot i així, la samarreta continuarà sent solidària i aquest any, en comptes de destinar els diners a alguna associació del país, "aniran al fons solidari del Govern per pal·liar els efectes de la Covid-19", ha destacat Ruiz. La samarreta es pot adquirir des d'aquest divendres dia 11 i fins al 27 de setembre a través del portal esports.ad. A partir del 28 de setembre i fins al 4 d'octubre es podran recollir al punt d'informació d'illa Carlemany, on també es podran comprar. Ruiz ha explicat que amb les 1.800 primeres samarretes es lliurarà una mascareta de regal commemorativa amb el logo de la cursa.

D'altra banda, amb la compra de la samarreta també s'entra al sorteig de premis a càrrec d'illa Carlemany. En aquest cas, hi haurà fins a 20 lots de quatre entrades per anar al cinema i 25 targetes regal valorades en 50 euros per gastar al centre comercial. Ja per acabar, la ministra ha destacat que han volgut mantenir el lema 'mou-te', però que donada la situació actual, l'han adaptat a 'mou-te amb seguretat'. Des del Govern també s'ha creat un espot publicitari per promocionar la setmana en què participa el jugador del MoraBanc Andorra, Moussa Diagne.