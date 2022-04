Setmana Santa amb mascareta a interiors a Espanya, la mesura s’eliminarà el 17-A

Andorra la VellaEl consell de ministres espanyol del proper 19 d'abril aprovarà eliminar les mascaretes a l'interior. Segons informa l'agència de notícies espanyola Efe, les mascaretes continuaran sent obligatòries en hospitals, residències d'avis i transport públic. Aquest dimarts es va reunir la comissió de salut pública, on els experts van proposar que les mascaretes als interiors no es retiressin fins després de Setmana Santa i que no fos per tots els espais. Aquest dimecres a la tarda s'ha de reunir el consell interterritorial de salut, on s'hauria d'aprovar aquesta nova mesura.

Catalunya ja havia demanat eliminar les mascaretes als interiors. Ho havia fet a mitjans del mes de març el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. "Les mascaretes són un símbol del covid i jo soc dels que creu que l'hem d'anar normalitzant. I si les coses no van bé, fem els passos enrere que calguin com hem fet altres cops i ho expliquem", va defensar Argimon en una entrevista a l'ARA . De fet, Catalunya ja ho havia plantejat en anteriors consells interterritorials de salut. La Comunitat de Madrid, per la seva banda, ha demanat que la mesura sigui efectiva "ja" perquè la ciutadania fa "vida normal" a la pràctica i la mascareta als interiors "ja no és efectiva com a mesura de control", segons expliquen fonts del govern madrileny.

Aquest dimecres, el departament de Salut ha emès un comunicat en què explica que aquest dimarts va enviar una carta al ministeri de Sanitat per demanar-li eliminar també les mascaretes a l'entorn escolar, però mantenir-les en els "entorns sanitaris i sociosanitaris i també al transport públic". Argimon no participarà en el consell interterritorial d'aquesta tarda perquè ha de ser al ple del Parlament i no es pot delegar la seva presència.