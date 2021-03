Una Setmana Santa que podria obrir el trànsit a Catalunya però no a la resta d'Espanya

Andorra la VellaQueda menys d'un mes per a la propera cita festiva marcada al calendari i la situació epidemiològica als països veïns d'Andorra fa difícil resoldre l'equació de la mobilitat. França registra pitjors dades que Catalunya i Espanya i la lògica fa pensar que durant les properes setmanes es mantingui l'obligació de presentar un resultat negatiu d'una PCR o TMA si es pernocta al país gal. Recordem que per a estades de menys de 24 hores aquest requisit no és necessari. A Catalunya, però, abans que acabi aquesta setmana es podria començar a conèixer el full de ruta traçat per la Generalitat.

La consellera de Presidència, Meritxell Budó, explicava aquest dimarts que no volen que els passi com a les festes nadalenques, quan van canviar les restriccions poc abans de l'inici del període de vacances. El govern català anunciarà aquesta setmana una relaxació de les restriccions actualment vigents en els sectors de la restauració, l'esport i les activitats extraescolars, i deixarà per d'aquí uns dies, en funció de com evolucioni la pandèmia, les mesures que afectin la mobilitat.

En qualsevol cas, les autoritats catalanes ja han avançat que, a diferència de Nadal, per a Setmana Santa regirà el principi de “previsió” i de “cautela”. “El que no volem és fer un pas endavant per després fer-ne dos enrere", ha justificat Budó, per afegir que "si les dades van bé es podria fer un calendari per veure què estaria permès, quan, amb quina mobilitat i què es podria dur a terme o què no, per poder així preveure i planificar".

Una pista de per on podrien anar les mesures per a la Setmana Santa ha arribat aquest dimarts des del ministeri de Sanitat espanyol, que aposta perquè les comunitats mantinguin els tancaments perimetrals fins almenys passada la festivitat. És a dir, impedir els viatges entre comunitats si no és amb un motiu justificat. Per Nadal es va permetre la mobilitat entre comunitats sempre que fos per a un retrobament familiar o d'amics íntims, una condició que ara Sanitat no secundaria. De fet, segons ha dit aquest dimarts el conseller de Sanitat de Castella-la Manxa, Jesús Fernández, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, estaria buscant suports entre els governs autonòmics per firmar un document conjunt en el marc del Consell Interterritorial de Salut en el qual es comprometin a no aixecar els tancaments perimetrals fins passat Setmana Santa.

Aquest dimecres hi ha reunió del Consell Interterritorial de Salut, que començaria a debatre el consens sobre la uniformitat de les mesures entre comunitats, i en funció de com evolucionin les negociacions, el mateix consell les podria anunciar la setmana vinent, que és quan es torna a reunir.