El SIAD atén en tres anys de vida 96 persones i esdevé el "centre de referència" en salut sexual

Andorra la VellaEl servei integral d'atenció a la dona (SIAD) celebra aquest any tres anys de vida i ho fa havent atès un total de 96 persones. Tot i que la "gran majoria" de consultes que s'han rebut en aquests anys han estat sobre la interrupció voluntària de l'embaràs, el cert és que s'ha anat "ampliant el camp d'actuació" i s'estan fent demandes no només sobre l'avortament sinó sobre altres aspectes com la planificació familiar, les malalties de transmissió sexual o els mètodes anticonceptius, amb la qual cosa s'està assolint "l'objectiu inicial" que era que el servei esdevingués "un centre de referència al país en tot allò relacionat amb la salut sexual i reproductiva", segons ha posat en relleu la llevadora referent del SIAD Cristina Pérez.

També s'ha posat en relleu que la gran majoria de les consultes venen per part de dones i que l'edat mitjana se situa en els 27,5 anys, amb la qual cosa es desmunta també la idea que ens "ve al cap quan parles d'interrupció voluntària de l'embaràs" que les usuàries haurien de ser molt joves. Pérez ha posat en relleu que fins i tot han rebut demandes d'algun home que "moltes vegades" assisteixen al centre en "representació de la parella" o bé a demanar informació sobre mètodes anticonceptius tant per a ells mateixos com per als fills.

L'any 2022 el servei va atendre un total de 36 persones i quant a la valoració de les dades, Pérez posa en relleu que "és bona perquè qualsevol demanda és important perquè estàs resolent un dubte d'una persona" i a més es creu que s'està donant a conèixer més el servei i s'està "ampliant el camp d'actuació" més enllà de la informació sobre la interrupció voluntària de l'embaràs.

Quant al procés que se segueix quan una dona demana sobre l'avortament és "guiar" la persona sobre "l'itinerari en cada cas", ja que cada casuística és "específica" i es fa tant un seguiment previ a la interrupció com posterior ja sigui a través de trucades telefòniques, visites presencials o telemàticament, segons explica la llevadora referent. "Ens basem a informar, guiar i agafar la persona de la mà", ha destacat.

Cal afegir, també, que des del juny del 2021 un altre servei que es presta és la dispensació de la píndola de l'endemà de manera gratuïta i tal com ha concretat Pérez se n'han dispensat a una trentena de persones. Ha recordat que s'administren als centres de salut de dilluns a divendres i que si cal en cap de setmana també es poden obtenir tant als centres de salut com a urgències. Ha destacat que les usuàries valoren favorablement que se'ls pugui donar "una resposta ràpida" en cas de necessitar aquesta píndola.

I com cada any que se celebra l'aniversari del SIAD, la jornada ha estat aprofitada per anunciar novetats. Així, la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha explicat que es posa en marxa una pàgina web "amb la voluntat d'apropar encara més el servei a les persones i també la informació". Així, la pàgina tindrà dos apartats, un per posar-se en contacte directament amb les llevadores referents per fer consultes que seran respostes i un altre apartat amb temes d'interès sobre salut sexual i reproductiva. Ara com ara arrenca amb una dotzena de temàtiques que s'aniran renovant. A més, s'ha posat cartelleria a tots els centres de salut perquè "s'identifiqui" el servei que s'hi ofereix i que, per tant, "no és una cosa amagada", incidint d'aquesta manera en la voluntat que el servei sigui conegut pel màxim de persones possible. Finalment, també es faran "xerrades a diferents estaments com escoles i comuns". La intenció és "donar més visibilitat i apropar el servei a la ciutadania", tal com ha destacat Mas.