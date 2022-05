El SIAD ha atès onze dones durant el 2022

Andorra la VellaEl Servei d'Atenció a la Dona (SIAD) ha atès un total d'onze dones des de principi d'any. Ho ha manifestat la llevadora referent del servei, Cristina Pérez, qui ha assenyalat que la majoria de consultes, un 54%, han estat realitzades per residents argentines i xilenes, seguides de les de nacionalitat andorrana i espanyola, un 27 i un 18%, respectivament. Respecte als motius de les visites, ha comentat que gran part són per demanar informació sobre la interrupció voluntària de l'embaràs, un 90%, i una per mètodes anticonceptius i planificació familiar. L'edat mitjana de les dones que han acudit al servei és de 27,7 anys.

Pérez també ha fet balanç sobre les persones que es van atendre al llarg del 2021, un total de 36, 34 dones i dos homes, els quals van anar a la consulta per sol·licitar informació sobre les possibilitats d'avortament i per la píndola d'anticoncepció d'emergència. Entrant al detall sobre les consultes, vint de les dones que van requerir el SIAD van ser de nacionalitat andorrana, quatre de procedència espanyola i portuguesa i la resta de persones no van aportar aquesta informació.

Quant als motius, de la mateixa manera que enguany, la majoria van acudir al servei per obtenir informació sobre la interrupció voluntària de l'embaràs, un 85%, un 3% sobre mètodes anticonceptius i planificació familiar, un 3% per ambdues qüestions prèvies i un cas per fer seguiment després d'haver avortat de manera voluntària.

Respecte al nou circuit establert a mitjans del 2021 per administrar de manera gratuïta la píndola de l'endemà, des de l'entrada en vigor se n'han dispensat 20, quatre per part del SIAD i setze des del servei de consulta jove del SAAS.

La llevadora ha destacat que des del març del 2020, quan es va posar en funcionament el servei, aquest ha experimentat una evolució "molt positiva", tenint en compte les dades qualitatives. "En dos anys el circuit s'ha agilitzat i actualment tenim un vincle molt més fluït i dinàmic", ha asseverat. I ha indicat que la possibilitat de poder avortar de manera farmacològica a l'hospital de la Seu d'Urgell també ha permès millorar la comunicació amb el centre i dotar a les dones d'una metodologia "menys invasiva" per interrompre l'embaràs. I ha considerat que, tot i que el SIAD sigui un servei jove, "ens estem posicionant com un punt de referència important per a tota la població d'Andorra per donar informació sobre qualsevol aspecte que afecti la sexualitat de les persones i la seva planificació familiar".