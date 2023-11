Sílvia Beltran substitueix Sergio Romero i dirigirà el grup Pyrénées

Andorra la VellaSílvia Beltran serà la nova responsable del Grup Pyrénées (1.500 empleats i primera empresa privada nacional) a partir de finals d'any, substituint el fins ara director general Sergio Romero que ja ha cessat les seves funcions. Beltran amb més de 20 anys d’experiència en el sector del retail en llocs de màxima responsabilitat en multinacionals com IKEA o Carrefour, i amb una contrastada experiència en l’àmbit de les finances, el màrqueting, les operacions i l’estratègia comercial. Beltran assumirà alhora les tasques de direcció general i les de conseller delegada. Aquest càrrec fins ara l'ocupava Ramon Oliva que continuarà com a conseller dins d'un nou equip que engega Pyrénées.

Segons s'ha fet públic en una nota "la renovació del consell d’administració del Grup Pyrénées respon al nou impuls que des de presidència es vol donar a la companyia. En aquest sentit, s’ha configurat un equip de consellers en el que hi continuarà present el fins ara conseller delegat, Ramon Oliva, i persones de reconeguda trajectòria professional, bons coneixedors dels mercats, dels sectors on Pyrénées és present, de les finances, de les normatives i de les tendències. Els seus objectius seran els de liderar la nova etapa de creixement i reforçar la companyia i dissenyar el nou model d’empresa, més sostenible i alhora compromesa amb les persones, treballadors i clients".

S'afegeix que "el relleu al consell d’administració arriba després de 12 anys de feina molt ben feta per part de tots els consellers sortints, a qui la companyia reconeix i agraeix la seva dedicació, professionalitat i compromís. La seva tasca ha permès a Pyrénées arribar als més alts estàndards de govern corporatiu. Per mitjà de la seva dedicació i bons coneixements, actualment el grup continua sent líder del mercat en el sector del retail. En els darrers anys el Grup Pyrénées ha crescut com mai ho havia fet abans amb l’impuls de nous projectes. Ha obert noves línies de negoci, ha posat en marxa nous departaments que donen servei al grup i n’ha fet créixer d’altres. La companyia ocupa més persones que cap altra empresa a Andorra: dona feina a prop de 1.500 empleats".