Sílvia Orriols visita el Principat i publica: "juraria que soc a Colòmbia"

Andorra la VellaL'alcaldessa d'extrema dreta de Ripoll, Sílvia Orriols, ha fet una publicació controvertida en les seves xarxes socials sobre la seva visita al Principat. Assegura que ha estat atesa en castellà "a l'hotel, al supermercat i al bar" i que, "si no fos per la pissarra dels teulats, juraria que soc a Colòmbia..." Uns comentaris que molts usuaris no estan dubtant a titllar de xenòfobs.

Sóc a Andorra. Al supermercat m'han atès en castellà. A l'hotel, en castellà. Al bar, en castellà.



A on són els andorrans?



Si no fós per la pissarra dels teulats, juraria que sóc a Colòmbia...#FrenemLaImmigració#MantincElCatalà — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) 4 de septiembre de 2023