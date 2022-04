Els sindicats enviaran les conclusions de les taules de debat de l'1 de maig al Govern i al Consell General

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 30 d'abril de 2012, va ser notícia...

Els sindicats afronten la celebració del Dia del Treballador deixant de banda les manifestacions i la tradicional botifarrada i apostant per una jornada de debat que permeti extreure conclusions sobre el món del treball i les relacions laborals a Andorra. Unes conclusions que, segons ha afirmat la primera secretaria de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), Maria José Espinosa, es recolliran probablement en un document que es farà arribar al Govern, al Consell General i se'n farà difusió a tota la ciutadania.

Donat que es tracta d'un festiu no obligatori i que serà un dia 'absolutament normal' per la major part dels treballadors, la primera secretaria de l'USdA, Maria José Espinosa, ha explicat que han decidit fer una cosa diferent 'per evitar donar la imatge de normalitat'. Segons Espinosa, 'en aquest país no tenim una situació normal i per això el que farem és treballar una mica també'.

Així durant tot el matí, l'USdA i el Sindicat Andorrà de Treballadors (SAT) han organitzat una jornada de debats que es dividiran en dues taules. La primera abordarà la situació laboral i social a Andorra, amb propostes per sortir de la crisi. La segons tractarà el sindicalisme al Principat i com funcionen les relacions laborals.

La primera secretaria de l'USdA ha informat que han convidat a associacions empresarials, partits polítics, grups d'opinió, etc. però les taules estan obertes a tota la població. De moment ha confirmat la seva assistència la PIME, mentre que la CEA s'ha excusat.

L'objectiu final és 'arribar a conclusions que siguin positives per a tots' i fer-les arribar a les administracions i a la població del país, ha conclòs Espinosa.