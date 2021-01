Sis adopcions d'infants durant el 2020

Andorra la VellaL’any 2020 s’ha tancat amb un total de sis adopcions internacionals d’infants realitzades, la qual cosa representa una més que respecte de l’any anterior. A hores d’ara, a més, hi ha dues famílies a l’espera de l’assignació d’un infant. A més, cinc famílies estan en procés de valoració (una més que l’any anterior) i dotze han mostrat el seu interès per iniciar el procés (l’any anterior havien estat catorze). Així, si les dades entre un any i l’altre no experimenten canvis substancials on més diferència hi ha és en els seguiments postadoptius, que aquest 2020 han estat 43 front els 26 que s’havien fet el 2019.

El servei especialitzat d’adopcions ha hagut de fer aquesta feina de valoració i acompanyament de les famílies en un entorn, el de la pandèmia, que ha tingut un impacte en els processos adoptius a nivell mundial. En aquest sentit, fan notar que, a nivell general, ha provocat “un alentiment generalitzat dels processos en les diferents etapes”.

Des del servei constaten que s’ha mantingut un contacte “permanent” amb els països amb els quals l’autoritat central manté convenis de cooperació en matèria d’adopció per tal de poder tenir, de primer mà, informació i poder-la traslladar “de manera àgil” a les famílies. En aquest sentit, recorden que en ser una crisi transversal que ha afectat de manera generalitzada tant als països d’origen com als d’acollida “s’estan esmerçant esforços col·lectius amb l’objectiu de no aturar cap procés utilitzant eines alternatives que si bé han modificat el curs normal, no l’aturen del tot”. Sortosament, destaquen, cap família del país s’ha vist afectada per aspectes com poden ser la interrupció dels procediments. Les úniques famílies que s'han pogut veure més afectades són les dues que esperen una assignació, ja que poden estar afectades per algun retard en aquest procés. Des del servei esperen que no hi hagi cap més afectació en aquests dos casos i destaquen que han mantingut contactes amb l’autoritat central del país on els expedients estan tramitats per “compartir la situació i realitzar un retorn a les famílies”.

També posen en relleu que tenint en compte la situació de pandèmia mundial s’han mantingut contactes amb les diferents autoritats centrals per saber quina és la situació de cadascun dels països on es poden tramitar expedients d’adopció, bàsicament per valorar quin pot ser l’impacte de la crisi sanitària en aquestes adopcions. Així, cal recordar que Andorra té convenis d’adopcions amb la República Dominicana, Colòmbia, Filipines, el Brasil, Eslovàquia, Xile i l’Equador.