Un de cada sis conductors aturats per la policia circula sense l'ITV en vigència

Andorra la VellaLa campanya específica que durant el període comprès entre el 7 i el 20 de juny ha dut a terme el Cos de Policia sobre la ITV, la targeta de transport, el cinturó de seguretat i la utilització del telèfon mòbil, ha clos amb 315 controls i la constatació d'un total de 88 infraccions. Així, s'han imposat 50 sancions per circular sense el distintiu d'ITV en vigència; 28 per no portar degudament cordat el cinturó de seguretat i deu per utilitzar els telèfons o un acte similar durant la conducció. En canvi, no se n'ha constatat cap per circular sense disposar de la targeta de transport en vigència.

Així mateix, en el decurs d'aquests controls també s'han constatat i sancionat 52 infraccions alienes a la campanya. Així, hi ha hagut dotze sancions per no presentar el rebut d'assegurança, malgrat tenir-lo; onze per no respectar la senyalització horitzontal; vuit per conduir un vehicle andorrà amb permís estranger sent resident de més de sis mesos; quatre per no presentar el permís de conduir, malgrat tenir-lo; tres per circular amb pneumàtics en mal estat; i dues, perspectivament per manifestacions incorrectes o de fet en el curs de la circulació; trepitjar la ratlla longitudinal continua en un avançament; per circular sense estar legalment autoritzat mitjançant permís de conduir; per circular amb permís de conduir caducat; per circular sense haver efectuat el canvi de nom en el termini previst i altres dues per no presentar el permís de circulació, malgrat tenir-lo. També s'ha imposat una sanció per conduir sota efecte els efectes de l'alcohol amb taxes de 0,5 a 0,8 grams d'alcohol per litre de sang i una per no cedir el pas als vianants.

Tal com posen en relleu des del Cos de Policia es fan públiques aquestes dades "en el marc de la seva política de reduir la sinistralitat a les carreteres i garantir una millor seguretat per als conductors i els vianants".