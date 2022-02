La situació de l’avortament a Andorra arriba al gran públic francès

Andorra la VellaSi fins ara la problemàtica associada a l’avortament al país havia transcendit més enllà de la frontera sud, amb diverses peces periodístiques a diferents mitjans de comunicació catalans, ara, després que fa un mes el copríncep Macron en fes al·lusió i s’encarés amb la presidenta de l’Eurocambra per defensar aquest dret, la cadena de televisió nacional francesa, France 24H, ha emès aquest cap de setmana un reportatge que repassa la situació de l’avortament a Andorra. El document dura gairebé 20 minuts i inclou entrevistes als diferents agents implicats, des de la ministra d’Afers Socials fins la presidenta de l’associació Stop Violències. La introducció descriu Andorra com un “país conegut per les seves pistes d’esquí i les seves botigues d’alcohol i tabac amb preus amb impostos reduïts. Un país amb una efervescència financera a l’estil d’un paradís fiscal”, expliquen.

La corresponsal de la cadena a Espanya ha passat diversos dies al país i el considera “ultra modern per una banda però amb fonaments i reminiscències d’herència medieval”. “Tot i que la gent està orgullosa del país, molts es qüestionen temes relacionats amb els drets de les dones, concretament, l’avortament”, diu la periodista Laura Cambaud.

El reportatge segueix amb una explicació de l’estructura política de l’Estat, infroma sobre el sistema de coprincipat, i recorda que “tot i tenir els dos caps d’Estat, i un d’ells dependent del Vaticà, cap d’ells hauria d’influir en la presa de decisions polítiques del país”. Presenten Vanesa Mendoza Cortés, presidenta d’una associació feminista, com una persona “perseguida” que s’enfronta a diversos anys de presó per haver denunciat “la criminalització de l’avortament al Principat” davant de l’ONU. “Ha ajudat moltes dones, que no han volgut exposar-se públicament, excepte una jove que ho ha fet amb la condició de conservar el seu anonimat”.

El reportatge explica que la majoria de dones que volen avortar han d’anar a Barcelona i afrontar costos d’entre 300 i 2.000 euros.

La peça periodística nsisteix en les “ingerències” polítiques provinents del Bisbat d’Urgell. “Fins que no et trobes amb el problema d’haver d’avortar, Andorra et sembla un país normal. Després, quan has de fer front a la situació, et preguntes si realment tens drets en aquest país, sobretot quan veus que en els països veïns sí que se’t reconeix aquest dret. Cap metge d’Andorra pot practicar legalment l’avortament”, diu el testimoni de la noia que ha avortat fora del país.

El reportatge repassa el servei d’acompanyament per a dones que es volen informar sobre l’avortament, que va impulsar Afers Socials. Entrevista la ministra Pallarès, i qüestiona si aquest servei “no és més que un acte hipòcrita de l’Estat”. També graven mossèn Ramon de Canillo i assisteixen a una sessió al Consell General, amb petites entrevistes als principals líders polítics del país.

El reportatge conclou que l’avortament representa “un dels tabús més grans per les pressions polítiques però també socials, ja que és un país petit on tothom es coneix”. Recorda que al 2019, Macron “esquivà el tema reconeixent els drets de les dones però deixant la qüestió a les mans d’Andorra, ja que com diu, qui seria ell decidir per un país que té una de les democràcies més antigues d’Europa?”.

El reportatge posa en qüestió aquesta negativa francesa a intervenir sobre el dret a avortar a Andorra vist que fa pocs anys, l’antecessor de Macron, Nicolas Sarkozy, “va pressionar el país per prendre mesures per tal de sortir de la llista vermella dels paradisos fiscals”. Finalment, recordar que França celebra eleccions presidencials aquest proper abril.

France 24h és una cadena informativa que compta amb un pressupost de 80 milions d’euros finançats principalment pel Govern francès, i que té per objectiu arribar a l’audiència francòfona i no francòfona d’arreu del món, doncs els continguts s’emeten en diversos idiomes. Una mena de CNN Internacional o BBC World News a la francesa.