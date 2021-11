Ets una ‘sneaker lover’?

Andorra la VellaSi fa uns anys ens haguéssim presentat en una festa amb un vestit de gala i unes sabatilles esportives, la gent hauria pensat que ens havíem oblidat de canviar-nos les sabates abans de sortir de casa. Afortunadament per als nostres peus, la moda canvia, i en l'actualitat les 'sneakers' són una opció igual d'elegant i amb el mateix estil que uns tacons de 10 centímetres.

Les sabatilles esportives no només s'han colat a les nostres vides per una qüestió de funcionalitat i comoditat, sinó que han eclipsat el sabater i són vistes com una combinació perfecta, ja sigui amb texans, faldilles i vestits de nit. Només cal trobar les 'sneakers' adequades.

Les noves tendències

Els 'sneakerheads', tal com es coneixen els seguidors d'aquesta moda, diferencien entre sabatilles clàssiques -com les típiques de New Balance, Vans o Converse, que es tornen un 'fons d'armari'- i les tendències de temporada, que canvien amb l'arribada de noves marques i edicions exclusives. A la secció de sabateria dels Grans Magatzems Pyrénées podràs trobar, per exemple, dues de les marques de 'sneakers' que estan més de moda:

AUTRY

Són les sabatilles retro que tothom hauria de tenir al seu armari. Els anys vuitanta segueixen sent un 'fetitxe' en el nostre dia a dia -tenim més present que mai allò del 'cualquier tiempo pasado fue mejor- i les 'sneakers' d'Autry compleixen a la perfecció amb aquest viatge al passat.

Aquesta marca de sabatilles va néixer a Dallas, els Estats Units, l'any 1982 i van ser considerades per alguns experts (segons la revista Tennis Magazine i la Runner's World Magazine) com les millors sabatilles del mercat.

P448

Es tracta d'una marca de luxe italiana que ofereix models arriscats i diferents. Nascuda el 2014, les seves 'sneakers' estan marcant tendència i són algunes de les més demandades en aquests moments. Es dissenyen i fabriquen íntegrament a Itàlia.

SEDDYS

Seddys és més que una marca de 'sneakers'. L'empresa, també present a Pyrénées Andorra, disposa de diversos models de Nike, Addidas, Converse, Fila i Dr. Martens que personalitza segons les tendències de moda i vessants artístiques del moment. Així, la firma sorprèn cada any els seus clients amb noves creacions que converteixen cada peça en un model únic.

Et convertiràs tu també en una persona 'sneaker lover'?