La sobrassada de 'Els Escaubells' complia la normativa vigent

Andorra la VellaEl ministeri de Salut va emetre el passat 30 de juny una alerta sanitària davant la possible presència d'un bacteri que podia causar listeriosi en un lot de sobrassada de la marca 'Els Escaubells'. Davant d'aquest fet, des del Govern es va aconsellar a tots els consumidors que haguessin pogut adquirir el lot número 042223 d'aquesta sobrassada que, per precaució, s'abstinguessin de consumir-la i la retornessin al lloc de compra.

Arran d'aquest fet, es va iniciar una investigació analítica per la possible presència de Listeria monocytogenes, un bacteri conegut per causar la malaltia de la listeriosi, que finalment ha demostrat que la quantitat del bacteri present en la sobrassada complia amb els requisits de la normativa vigent.

A més, i de forma complementària, es va dur a terme una anàlisi exhaustiva de les característiques fisicoquímiques del producte en qüestió. Aquesta anàlisi va revelar que el producte presentava una activitat de l'aigua (quantitat d'aigua lliure que conté un aliment) incompatible amb el creixement del bacteri. Per tant, l'estudi complet realitzat al lot que va ser retirat de forma cautelar ha confirmat que no existia cap risc per a la salut de les persones que poguessin haver-la consumit.

Així doncs, des de l'empresa encarregada de l'anàlisi s'ha volgut tranquil·litzar la ciutadania assegurant que el producte de sobrassada de la marca 'Els Escaubells' "és segur per al consum".