Sobrecost de 5.400 euros per fer servir el mòbil a Andorra

Andorra la VellaUn turista belga ha rebut un sobrecost de 5.400 euros per fer servir les dades en itinerància mentre es trobava de visita a Andorra. Malgrat que finalment tan sols es va tractar d'un ensurt a causa d'un error de la companyia, un visitant va patir un sobrecàrrec de més de cinc mil euros per haver deixat el mòbil als seus fills perquè miressin dibuixos animats. Segons informen diversos mitjans belgues i francesos, l'home, que es trobava de vacances pel nord d'Espanya, va deixar connectat Internet en accedir al Principat i al cap de pocs minuts d'haver cedit l'aparell als infants va rebre un SMS informant-lo que havia superat el consum de 50 euros en dades fora de la Unió Europea, però en comprovar la despesa es va adonar que aquest ascendia a 5.400 euros. Davant l'alarma, de tornada a Bèlgica, el turista va trucar a la seva companyia, Telenet, per resoldre la situació i, tot i que en un primer moment es va endur un gran ensurt, finalment va resultar que es tractava d'un error d'un assessor que creia que havia activat el roaming mòbil, el qual permet superar el límit de 50 euros.