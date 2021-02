La soca sud-africana pot fer-se un forat a Espanya

Disponible en: cat

MadridEls casos per la variant britànica ja suposen un 25% dels contagis a Catalunya, amb incidències molt més altes en altres comunitats d'Espanya. Les variants han arribat per quedar-se i, davant de la detecció dels primers casos de la variant sud-africana –amb una capacitat de propagació un 20%, 30% o fins i tot 70% més alta i resistent a algunes vacunes–, el ministeri de Sanitat admet que podria acabar fent-se un forat a Espanya. Per això el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha advertit aquest dilluns que tot i el descens generalitzat en tots els indicadors a Espanya no podem confiar-nos alhora de desescalar mesures, perquè com més temps es mantinguin les restriccions –parlava de setmanes i no mesos– més garanties hi haurà que variants com la sud-africana no acabin tenint un nínxol important dels nous contagis de covid-19.

L'alerta arriba el mateix dia que el Centre Europeu de Control de Malalties ha demanat més confinaments davant la virulència de les noves variants. En roda de premsa, Simón ha alertat que "encara ens queda molt" per baixar de l'actual incidència de contagis per sobre de 400 casos per 100.000 habitants els últims 14 dies a situar-nos per sota dels 50. "Ens queden força setmanes i hem de tenir molta cura", ha puntualitzat, i ha negat de nou que hi hagi una transmissió diferent per edats a causa de la variant britànica. Espanya s'ha reunit aquest dilluns amb el director regional de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a Europa, Hans Kluge, que, segons Simón, els ha traslladat la necessitat de no relaxar les restriccions però alhora ha avaluat de forma "efusiva" el descens en tots els indicadors de tots els dies.

Segons l'epidemiòleg, Espanya ja hauria aconseguit certa estabilització en la mortalitat, amb una mitjana de 200 noves defuncions diàries. El cap de setmana passat s'han registrat 702 morts, una xifra elevada però inferior a la del cap de setmana anterior, amb 909 defuncions. Els pronòstics del ministeri de Sanitat passen perquè hi hagi un descens encara més "clar" els pròxims dies.

Aval a un passaport Covid-19

Per primera vegada també s'ha vist un canvi significatiu pel que podrien ser els efectes de la vacunació: hi ha menys contagis entre persones de més de 65 anys en residències que no pas les que viuen al seu domicili privat i no han estat vacunades. De fet, Simón ha destacat que el descens en la incidència de contagis entre les persones grans vacunades en residències és el més gran entre tots els col·lectius d'edat des de la segona setmana de l'inici de la campanya de la vacunació. Per això no ha vist "descabellat" que la Unió Europea impulsi un passaport covid-19 de la mateixa manera que ja existeix un carnet similar per a malalties com la vacuna groga, si bé l'epidemiòleg ha puntualitzat que cal tenir en compte que la vacuna no arriba encara a tot arreu.

Davant d'aquesta situació, no veu amb mals ulls que s'alliberin les patents d'algunes vacunes atès que són productes "molt essencials o d'alt impacte" per a la majoria de la població. Ha recordat així que hi ha experiència de debats sobre aquest tema a escala internacional i que es podria arribar a acords si s'ajusta a les "capacitats i objectius dels països" afectats.