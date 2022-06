Soley i Velasco guanyen la cursa Beast de l’Spartan Race disputada a Encamp

EncampEl centre d'Encamp viu de ple, des de primera hora i per tercer any consecutiu, les sortides i arribades d'una de les carreres d'obstacles més conegudes d'arreu del món, l'Spartan Race. L'esdeveniment compleix enguany la seva setena edició i per tercer any consecutiu ha posicionat la línia de meta i la zona village al centre de la parròquia, concretament, a l'aparcament de Sant Miquel. El guanyador de la Ultra, 50 quilòmetres i 60 obstacles, en la categoria masculina ha sigut Samuel Castela (6:20:00), seguit de Jonathan Garcia (6:29:18) i Israel Ferrero Alvarez (6:39:32). A hores d'ara, la categoria femenina encara està disputant els podis. Pel que fa als guanyadors de la cursa Beast (21 quilòmetres i 30 obstacles) han estat, un habitual de la cursa encampadana, Albert Soley, amb un temps de 2:25:10 i Jessica Velasco, amb un temps de 03:10:41. Han seguit el pòdium masculí Thibault Jean (02:28:12) i Gregory Basilico (2:32:28) i el femení, Petra Arvela (3:37:40) i Raquel Bosch Jimenez (03:43:50).

La zona d'arribades i els voltants s'ha omplert durant tot el matí d'esportistes i visitants que han gaudit de l'arribada dels corredors i dels diferents espais de marxandatge i d'oci que hi ha ubicats, com un joc de javelina. La cònsol major del comú d'Encamp, Laura Mas, ha participat en l'entrega de medalles i ha felicitat als guanyadors de les curses destacant que l'esdeveniment és un fet molt positiu per tota la parròquia i per l'aposta esportiva que està fent el comú.

Aquesta tarda tindrà lloc l'Spartan Kids, que donarà el tret de sortida a les 17:30 hores des de l'aparcament de Sant Miquel. Posteriorment, a les 18.00 hores hi haurà la cerimònia de lliurament de premis de les curses Beast, Ultra Elite & AG disputades aquest dissabte. Les carreres continuaran aquest diumenge i a les 14.00 hores es farà l'entrega de premis de les categories Super Elite & AG.