Soroll dels veïns i no trobar les claus de casa, principals avisos que rep la policia

Andorra la VellaLa policia ha rebut prop de 10.000 requeriments al llarg del 2022. Concretament, segons es desprèn de la memòria feta pública aquesta setmana pel cos, han rebut fins a 9.709 trucades, la majoria de les quals han tingut lloc durant els mesos de la temporada d'esquí, però també durant l'agost. Precisament, el mes amb més requeriments es va produir al febrer (1.018), seguit del desembre (938) i el gener (933). A més distància se situen els mesos d'abril (842) i març (817).

Entrant al detall de les tipologies de requeriments més comunes, cal destacar, en primer lloc, la necessitat d'obrir un pis, circumstància que ha representat el 10% dels requeriments totals. En segona i tercera posició s'ha requerit els agents per situacions d'alteració d'ordre públic i per queixes de sorolls, dues situacions que representen un 9% dels requeriments totals cadascuna. La llista es completa amb requeriments per violència de gènere (7%); infraccions d'ordre públic i convivència ciutadana (4%); problemes civils o comercials (4%); accidents de circulació amb ferits (3%), i accidents de circulació amb danys materials (3%).

Si es desglossen les dades per ubicació, es pot determinar que el 52% dels requeriments s'han produït a les parròquies centrals, mentre que les trucades s'han anat diluint en allunyar-se geogràficament, tot i que a la vall d'orient les dades no decreixen amb tanta intensitat. En aquest punt, la policia afirma que "seria interessant creuar aquestes dades amb les de turisme per determinar quin és l'impacte d'aquest sector".

Trasllat de presos

Al llarg de l'any els agents de la policia també són requerits per encarregar-se del trasllat de presos entre el Centre Penitenciari i l'hospital, la Seu de la Justícia la frontera, en funció de la necessitat. Això ha suposat la gestió d'un total de 772 presos traslladats durant l'any passat, dels quals 633 han estat encomanats pel Centre Penitenciari; 72 per la Batllia; 38 pel Tribunal de Corts, i 29 pel Tribunal Superior de Justícia.