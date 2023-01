El soroll, el tipus de contaminació més denunciat a Medi Ambient

Andorra la VellaEl soroll és el tipus de contaminació que provoca més denúncies rebudes al departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern. Així, de les 88 queixes o reclamacions que va rebre el departament al llarg de l'any passat per diferents vies, 30 tenien a veure amb aquest tipus de contaminació. Cal destacar que el 2022 s'ha tancat amb un total de 120 denúncies tramitades per Medi Ambient, 88 de les quals han estat queixes i avisos telefònics, per correu electrònic o per xarxes socials (el que representen el 73% del total) i 32 han estat fotodenúncies (el 27% del total).

Cal destacar que les 88 denúncies formulades al servei de Tràmits, per correu electrònic, per telèfon o a les xarxes socials suposen un 8% menys que l'any anterior. Vint d'aquestes denúncies han arribat a Medi Ambient a través del formulari existent per tramitar la queixa i altres 68 per telèfon, correu electrònic i xarxes socials. Entrant al detall, tenim que de les 88, el 34% corresponen a l’àmbit del soroll (molèsties procedents de locals musicals, d’obres d’excavació o d’enderroc, de motors d’extracció de fums, de sistemes d’aerotèrmia, etcètera); el 30% són per afectacions a les aigües (vessaments o abocaments directes o indirectes que arriben a les aigües superficials); el 22% són per qüestions relacionades amb els residus (activitats en què es gestionen de manera incorrecta els residus, acumulacions de runa o altres tipologies de residus en llocs no autoritzats, etcètera), i el 15% restant són denúncies relatives al medi atmosfèric (molèsties per fums procedents de cremes, pols generada en obres o molèsties per il·luminació excessiva, entre altres).

Així, de les 30 denúncies per soroll, dotze han tingut a veure amb maquinària; vuit per locals d'oci o activitats musicals; quatre per altres activitats comercials (per exemple soroll de botigues) i sis per obres. Pel que fa a les aigües, les 26 denúncies tenien a veure amb vessaments i abocaments. Quant als residus, s'han tramitat dinou denúncies, tretze per una gestió incorrecta; tres per cremes i tres per abocaments de terres. A l'últim, en relació a la contaminació atmosfèrica, han estat tretze les denúncies rebudes, vuit per fum o enceses de foc; tres per pols i dues per contaminació lumínica.

Una altra via a través de la qual els ciutadans poden denunciar agressions al medi són les fotodenúncies, de les quals se n'ha rebut 32. El 37% correspon a residus abandonats; el 22% a la contaminació de les aigües superficials (vessaments o abocaments directes o indirectes); un altre 22% han estat per afectacions sobre el medi atmosfèric (fums, il·luminació excessiva, etcètera); el 13% és relatiu a altres aspectes que afecten el paisatge (com són les zones naturals degradades o els camins en mal estat) i el 6% restant fa referència a molèsties de soroll. Segons concreten des de Medi Ambient, les fotodenúncies que són de competència comunal són trameses al comú corresponent perquè faci les actuacions necessàries per resoldre-les, i les que corresponen al Govern es treballen des del departament. Concretament, de les 32 fotodenúncies rebudes, divuit han estat de competència comunal i catorze del Govern. Medi Ambient i Sostenibilitat ha resolt deu de les catorze i la resolució de les quatre restants està en curs i s’espera poder-les tancar en el termini de temps "més breu possible", indiquen.

Evolució a través dels anys

A partir del 2016 el nombre de denúncies/queixes i fotodenúncies rebudes al departament de Medi Ambient i Sostenibilitat es va incrementar considerablement respecte dels anys anteriors. Així, el 2015 se’n van rebre 70 i el 2016, 124, xifra que va suposar un augment del 77%. Ja el 2018 es va registrar el màxim de denúncies/queixes i fotodenúncies rebudes, amb un total de 145. En canvi, cal destacar que els últims quatre anys han disminuït lleugerament. Des de Medi Ambient emfasitzen que en els darrers anys, "atès que la societat es mostra més conscienciada envers les qüestions ambientals", s'han obert nous canals de comunicació a disposició de la ciutadania per "facilitar l’accés a l’administració a l’hora de denunciar possibles contaminacions o agressions al medi". D'aquesta manera, cal assenyalar que durant els últims anys cada vegada els arriben menys denúncies a través del formulari específic de denúncia/queixa del servei de Tràmits del Govern, i la tendència és que els ciutadans cada cop utilitzin més el telèfon, el correu electrònic i les xarxes socials per denunciar les agressions al medi. En aquest sentit, l’any passat, el 56% de les denúncies rebudes han estat a través del telèfon, el correu electrònic o les xarxes socials; el 27% s’han rebut a través de l’aplicatiu de fotodenúncies i només el 17% ha arribat a mitjançant formulari (per escrit a través del servei de Tràmits).