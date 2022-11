"Sou uns incompetents": l'acalorada queixa perquè els busos continuen sense aturar-se per anar plens

Andorra la VellaEls problemes amb les línies regulars d'autobús no s'aturen. Un usuari ha denunciat a través del seu compte de Twitter que sovint els busos van tan plens de gent que no poden parar a recollir a les persones que es troben esperant a pujar a les parades. L'home assegura que "seguim amb un servei lamentable" i titlla de "menyspreu absolut" a l'empresa que gestiona el bus que l'afecta. Afirma que "aquesta situació no és nova" i que "fa setmanes que es produeix". "El que segur que no us imagineu és la poca gràcia que fa veure passar l'autobús de llarg, i veure com el conductor et fa el gest de què no pot parar", diu l'usuari.

L4. Rotonda de Ransol. 7:35 del matí del divendres 11-11-22.

El bus va ple i no para.

Seguim amb un servei lamentable i el menspreu més absolut de @Moute_En_Bus cap als seus usuaris.@diariandorra @bondia @pobleandorra @enjoyingmount — Toni Carr (@MrToniCarr) 11 de noviembre de 2022

Aquesta situació no és nova. Fa setmanes que es produeix dia sí i dia també.

Sou uns incompetents. — Toni Carr (@MrToniCarr) 11 de noviembre de 2022