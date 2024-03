El sou més habitual arriba als 2.000 euros a Andorra

Andorra la VellaEstadística ha fet públiques les dades avançades del mes de gener del 2024 del mercat laboral. Les magnituds continuen pujant. El nombre de persones assalariades se situava en 46.980 al gener, el que representa una variació del +2,8% respecte al mes de gener avançat de l’any 2023.

En referència al nombre de treballadors, les dades més concretes només es disposen de mes de desembre del 2023. Serveix, però per mostrar dues dades importants. La primera és un augment evident del nombre d'assalariats a Andorra. Dels 45.800 treballadors per compte d'altri el desembre del 2022 als 47.000 del 2023. Un increment de 1.200 treballadors.

L'altre punt destacat és que dins dels sectors, el que té més treballadors és el d'activitats immobiliàries i serveis empresarials. Se situa en 7.326. I el segon lloc és per a l'hoteleria amb 6.600 i el comerç amb al detall amb 5.628.

Tornant al gener del 2024, la massa salarial se situa en 115,36 milions d’euros, el que representa una variació del +8,8% respecte al mes de gener avançat de l’any 2023.

El salari medià avançat se situa en els 1.985,60 €. El salari medià és el més habitual entre els treballadors d'Andorra. Per tant, el sou que cobra més gent al Principat són 2.000 euros al mes. Això significa un augment del 5,4% respecte al de gener del 2023. En un any, a efectes pràctics l'increment ha estat d'uns 100 euros aproximadament.

Pel que fa al salari mitjà del mes de gener del 2024, se situa en els 2.455,55 €. És una variació del +5,8%, respecte al mes de gener avançat de l’any 2023. El salari mitjà no és equivalent a la mèdia del que perceben els empleats a Andorra perquè hi ha sectors, com el financer, que alteren la mitjana ja que tenen una mitjana de sous molt superiors a altres sectors.

Aquest és el quadre del salari mèdia, el més habitual en cada sector i l'evolució entre la mitjana dels mesos del 2022 i dels del 2023.