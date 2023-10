Qui és Spursito, el més conegut youtuber andorrà

Andorra la VellaPer a molts és un dels presidents de la Kings League -dirigeix el Raig de Barcelona-, però aquest andorrà de només 26 anys fa gairebé una dècada que deixa empremta als plataformes digitals.

Martí Miras Nadal va néixer a Andorra però és va establir més tard, d'adolescent, a Barcelona. Donis del 2014 ha centrat el seu contingut en el FIFA, el videojoc de futbol més conegut del món, i ha ampliat el seu talent a través dels vídeos de YouTube i més tard en els directes de Twitch. La seva feina el va conduir a ser un dels presentadors de la marca PlayStation, on va establir una forta amistat amb un altre dels més grans del panorama Twitch, Illojuan. Gràcies al seu tarannà, al carisma i a la constància, la seva feina és va reflectir en milions de reproduccions a YouTube i en col·laboracions amb altres creadors -especialment de futbol i FIFA- que van acabar expandint la seva figura.

El 2018 va col·laborar amb Adidas en un partit on va participar Leo Messi, a més d'iniciar-s'en altres àmbits fora del seu abast, com videojocs de l'estil del Fortnite o el Grand Theft Acte En línia. Més d'1,5 milions de subscriptors avalin a Miras, que ha acabat esdevenint el creador que fa contingut en català -ni de bon tros és més de la meitat- de tot el panorama. Per què? Per establir-es com una dels cars del nou projecte EVA de TV3, que busca impulsar la llengua en els entorns digitals, especialment el dels influencers i streamers.

l seu salt immens a la fama va arribar per ser un dels presidents fundadors de la Kings League de Gerard Piqué. Spursito va ser un dels participants a la Vetllada II d'Ibai Plans que és va celebrar a Badalona. Aconseguint una victòria agònica contra l'streamer Carola i abraçat pel públic, que era especialment català, Miras ha abraçat un èxit multiplataforma i ha arribat a ser un col·laborador de programis com el Tot és mou de TV3