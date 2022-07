Stop Violències assistirà al Fòrum Polític d'Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides

Andorra la VellaStop Violències assistirà al Fòrum Polític d'Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible (HPLF) de les Nacions Unides que es durà a terme a Nova York (EUA) des d'aquest dimarts, 5 de juliol i fins al divendres 15 de juliol. Andorra compareixerà per ser revisada de manera voluntària respecte a diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.

Entre d'altres, s'avaluaran l'ODS 4, sobre educació de qualitat; l'ODS 5, sobre igualtat de gènere; i l'ODS 17, sobre associacions amb entitats per assolir els objectius, i una delegació de Stop Violències participarà en el fòrum com a part civil, com ja va fer el 2019 davant del Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona (CEDAW) de l'ONU.

Andorra compareixerà al HPLF el dijous 14 de juliol de les 15 a les 18 hores, i a través d'un comunicat, Stop Violències asseguren que hi assistiran per continuar assenyalant les vulneracions de drets a les quals estan sotmeses les dones andorranes. La seva intervenció es podrà seguir a través dels comptes de Twitter i d'Instagram de l'associació.