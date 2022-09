Stop Violències denuncia “misogínia” i “control del cos de les dones” a Andorra

Andorra la VellaLa protesta organitzada per Stop Violències aquest dimecres amb motiu del Dia d'acció global per un avortament legal i segur ha aplegat una quarantena de participants, la majoria dones, que s'han manifestat al llarg de l'avinguda Meritxell i Carlemany, per reivindicar la legalització de la interrupció voluntària de l'embaràs a Andorra.

D'aquesta manera, durant la lectura del manifest, que també ha comptat amb un petit recital musical amb un poemari escrit per Mendoza, l'entitat ha posat en relleu la manca de drets envers les dones al país, destacant que "no estar a favor de l'avortament", significa "estar a favor de les violacions i agressions". I han recordat que l'associació ha rebut diversos casos de mares que han perdut a les seves filles per no poder pagar l'avortament a les menors, motiu pel qual se les ha derivat a la Gavernera.

La presidenta de l'entitat també ha personalitzat la causa al Principat recordant que és víctima d'una causa judicial promoguda pel cap de Govern, Xavier Espot, per defensar els drets de les dones a Andorra i per la qual es juga fins a quatre anys de presó i una multa de 30.000 euros. En aquest sentit, ha denunciat la "misogínia" i "control del cos de les dones" al país, així com que no hi ha una estadística sobre els suïcidis i els feminicidis.

Durant la protesta, s'han cantat clams com 'fora rosaris dels nostres ovaris', 'jo també avortaria per si fos policia', no som histèriques, som històriques, la verge Maria també avortaria o 'contra el vaticà, plaer del clítoris'.