Stop Violències diu que la Constitució va "néixer violada" perquè nega el dret a l'avortament

Andorra la VellaMés crítiques pel Dia de la Constitució. La plataforma Habitatge Digne ha assegurat a través de les xarxes que aquest 14-M no hi ha res a celebrar perquè, segons expliquen, la Constitució es trepitja quan no es respecta el dret a tenir un sostre. El mateix missatge de "no hi ha res a celebrar" ha estat emprat per l'associació feminista Stop Violències. Segons exposen a les xarxes, "la nostra Constitució va néixer violada, negant-nos el dret a l'avortament per respectar els preceptes catòlics de la vida i amb uns pariatges que governen per sobre del parlament".