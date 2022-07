Stop Violències guanya un concurs públic per fer xerrades a escoles contra la violència domèstica

Andorra la VellaEl grup proavortista i feminista Stop Violències va guanyar el concurs del ministeri d'Afers Socials per impartir xerrades a les escoles contra la violència domèstica. S'havien convocat dos concursos, un d'ells per impulsar la igualtat va ser concedit a un despatx i el de violència domèstica va ser atorgat a Stop Violències. Vanessa M. Cortés, la presidenta del grup, és la persona que constava en la petició i qui teòricament ha de fer-se càrrec de les xerrades.

La primera formació a les escoles havia de tenir lloc al col·legi Janer, però finalment va ser posposada per motius que no han transcendit, segons les fonts consultades. Les xerrades passaran a fer-se durant el curs vinent.

Stop Violències ha estat especialment crític amb Govern pel fet que l'executiu va traslladar a la fiscalia l'acusació que va fer Cortés a les treballadores d'Afers Socials respecte a què haurien forçat una menor violada a tenir un infant no desitjat per poder donar-lo en adopció. Aquesta acció de l'executiu va portar al fet que la fiscalia decidís portar la presidenta a la Batllia que li ha obert una instrucció per determinar si se l'ha de processar o no. Mendoza es defineix com a psicòloga especialista en violències sexuals.