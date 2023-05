Un 'streamer' critica que a Espanya es publiciten lleis 'antiyoutubers' per fer campanya

Andorra la VellaEl 2023 és un any cabdal per a la política espanyola. Només val a dir que en tres setmanes tindran lloc les eleccions municipals. El youtuber resident Alexby11 opina que aquestes condicions afecten en el fet que es parli més de lleis per recaptar més diners dels creadors de contingut que se n'han anat d'Espanya. El youtuber creu que el calendari electoral fa que alguns partits polítics emetin missatges per alimentar el discurs d'insolidaritat en relació amb els creadors de continguts, que ja ha calat a Espanya. El youtuber es referia a una llei que vol aprovar l'executiu i que establiria que si, per exemple, un youtuber resident a Andorra vol fer un esdeveniment a Barcelona, la meitat dels beneficis els hauria de tributar a Espanya. Al clip de vídeo penjat per un altre creador de contingut, explica el seu punt de vista sobre aquesta qüestió.