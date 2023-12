'Superdispositiu' policial pel 8-D

Andorra la VellaDins de les condicions que el ministeri de l’Interior ha posat als organitzadors de la manifestació per un habitatge digne es troba el fet que és obligatori que comptin amb una vintena de responsables de la seguretat de la protesta. Aquesta xifra s’ha establert perquè durant el recorregut hi hagi, més enllà de la supervisió del dispositiu que tindrà la policia, un comportament correcte per part dels participants. En cas que no es disposi d’aquest grup hi ha el risc que la manifestació sigui declarada il·legal perquè es considera indispensable, part de les autoritats, per garantir la seguretat. La policia ha informat aquest dijous que a part dels 110 efectius que hi seran presents, al despatx central de policia es muntarà un centre de coordinació amb els màxims responsables de Policia, Bombers, Protecció Civil, Mobilitat i circulació d'Andorra la Vella i Escaldes.

Tot i que els organitzadors han acceptat aquesta condició fixada per les autoritats s’han mostrat en desacord. Consideren que la seguretat hauria de ser un afer de la policia i critiquen que se’ls traslladi aquesta responsabilitat, tenint en compte a més que no hi ha cap preparació ni formació dels voluntaris que faran aquesta tasca.