Suplanten la identitat de Mireia Codina a Instagram

Sant Julià de LòriaLa cònsol menor de Sant Julià, Mireia Codina, ha estat una més dels centenars de persones que en els darrers dies han estat víctimes del robatori de les seves dades personals a través d’Instagram. Ha estat, igual que en tots els casos en que els hackers han aconseguit vulnerar els comptes de tots aquests usuaris, arran d’un missatge escrit en català en què un contacte li demanava ajuda. Un cop robades les dades, els pirates utilitzen el compte de la víctima per difondre informació sobre criptomonedes.

Codina ha alertat aquest dimarts al vespre que el seu compte havia patit un atac 'hacker'. “T'informo que el meu Instagram ha estat 'hackejat'. Estan utilitzant la meva identitat per robar-te la teva, jo ja ho he denunciat”, ha informat la cònsol en un missatge que ha compartit a través de Whatsapp.

La policia ha rebut desenes de denúncies com la de la cònsol i s’ha obert una investigació per determinar si l’atac s’ha circumscrit al país o, com tot apuntaria, és d’abast internacional tot i que els pirates utilitzin el català com a llengua de contacte.