Surt a compte invertir en habitatge a Andorra tot i els preus?

Andorra la VellaEl youtuber resident WallStreetWolverine ha fet públic un vídeo on un expert en inversions immobiliàries analitza quina és la situació del sector de la compravenda d'habitatges a Andorra. En la seva anàlisi, Pau Antó considera que el mercat està "molt car". Destaca que la desproporció entre el que pot costar comprar un pis i el que posteriorment es pot anar recuperant posant-lo de lloguer "és tan gran que no té cap sentit". Pau Antó és un divulgador i inversor immobiliari | Fundador d'Inversor PRO i CEO en Monest Capital.

L'expert desenvolupa la motivació per fer una inversió immobiliària, que pot estar unida a l'especulació, amb "l'esperança que el preu pugi". Però el principal indicatiu és la correlació entre el que es paga per adquirir un habitatge i el que posteriorment pot rendir si es posa a llogar. Aquesta comparativa és la que marca si una inversió és potencialment interessant o no. En el mercat andorrà, la desproporció és tan gran que ha fet que perdi l'interès per l'inversor.

Incideix en el fet que "comprar un habitatge que et doni 2 o 3.000 euros de lloguer cada mes, que són molts diners i la majoria de famílies d'Andorra no poden pagar, i que per comprar-ho et demanin 700.000 euros no té cap lògica". Destaca que no té cap sentit perquè ni cobrant aquestes xifres s'aconsegueix una rendibilitat corresponent a la inversió.

En el vídeo, el youtuber WallStreetWolverine també diu que a Andorra hi ha un "burbujón" immobiliari i que els preus estan "de bojos".