Surt el tràiler d'ajuda humanitària cap a Polònia

Andorra la VellaEl tràiler d'ajuda humanitària que la Creu Roja ha preparat per a fer un nou enviament d'ajuda humanitària per a Ucraïna ja es troba camí de Polònia. Malgrat que estava previst que el camió sortís d'Andorra aquest dissabte, la climatologia i l'estat de la carretera a causa de la nevada han obligat a endarrerir el viatge per aquest diumenge al matí. El destí és Lublin, on es farà la descàrrega de material amb l'ajuda de membres de la Creu Roja polonesa i ucraïnesa.

A diferència de les dues ocasions anteriors, en aquest cas no hi haurà cap comboi ni és previst que es recullin refugiats, tenint en compte que segons informa la Creu Roja Andorrana no hi ha hagut peticions de familiars per fer-ho. Així doncs, a Polònia hi van dos xòfers que conduiran el tràiler cedit per Andorra Racing carregat amb 31 palets de material humanitari.